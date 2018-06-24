ЗСУ почали випробування роботизованого наглядово-вогневого комплексу "Мисливець"

Після випробувань комплекс буде взятий на озброєння українською армією
Збройні сили України (ЗСУ) випробовують роботизований наглядово-вогневий комплекс "Мисливець". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Урядового прталу.
Як повідомляється, під час випробовувань перевіряють його можливості долати перешкоди, вирішувати інженерні, технічні, вогневі завдання.
Розробники відзначають, що "Мисливець" може нести озброєння різних типів: кулемет, автоматичний гранатомет, ПТРК, гармату тощо.
"Після випробувань комплекс буде взятий на озброєння українською армією та підсилить нашу оборону проти агресора", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України отримали сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра".