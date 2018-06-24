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ЗСУ почали випробування роботизованого наглядово-вогневого комплексу "Мисливець"

НовиниПолітика    24.06.2018 - 15:59
Фото: наглядово-вогневого комплекс "Мисливець" (facebook.com)
Фото: наглядово-вогневого комплекс "Мисливець" (facebook.com)

Після випробувань комплекс буде взятий на озброєння українською армією

Збройні сили України (ЗСУ) випробовують роботизований наглядово-вогневий комплекс "Мисливець". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Урядового прталу.

Як повідомляється, під час випробовувань перевіряють його можливості долати перешкоди, вирішувати інженерні, технічні, вогневі завдання.

Розробники відзначають, що "Мисливець" може нести озброєння різних типів: кулемет, автоматичний гранатомет, ПТРК, гармату тощо.

"Після випробувань комплекс буде взятий на озброєння українською армією та підсилить нашу оборону проти агресора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України отримали сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра".

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Теги публікації: Збройні сили України, украинская армия, полигон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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