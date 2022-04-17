ВСУ начали движение. У Зеленского прогнозируют тяжелые бои на востоке

В Офисе президента Украины прогнозируют тяжелые бои на востоке, но стянутых российских войск не хватит для окружения. Тем не менее украинские силы уже начали движение в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "24 канала".

По его словам, стянутых российских войск не хватит для стремительной победы на востоке. "Это будут трудные бои. Наши войска начали там определенное движение еще вчера", - отметил Арестович. Он подчеркнул, что самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянска. "Большая кампания - всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", - добавил он.