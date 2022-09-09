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ВСУ ликвидировали 650 оккупантов и десяток танков: названы новые потери России

Фото: ВСУ за сутки уничтожили еще 650 оккупантов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 оккупантов и уничтожили десяток вражеских танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51900 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 9 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 51900 (+650) человек ликвидировано;
  • танков - 2122 (+10);
  • боевых бронированных машин - 4575 (+18);
  • артиллерийских систем - 1237 (+11);
  • РСЗО - 306 (+1);
  • средства ПВО - 159 (+0);
  • самолетов - 239 (+0);
  • вертолетов - 211 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 888 (+4);
  • крылатые ракеты - 214 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55);
  • специальной техники - 114 (+4).

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

По мнению экспертов ISW, украинские силы наступают на Купянск и могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

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