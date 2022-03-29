ВСУ в Херсонской области отбили атаку врага и захватили два трофейных танка

Вооруженные силы Украины в Херсонской области в результате удачной контратаки сумели уничтожить несколько БМД-2 противника, а также захватить несколько трофеев – два танка Т-64 и зенитную установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки войск "Юг".

По предварительным данным, захваченная техника российской армии находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны Донского казацкого полка.

"Благодаря мастерской работе подразделений группировки войск "Юг" сегодня в Херсонской области была успешно отбита атака врага. В результате которой обезврежены БМД-2 и получены в качестве трофея два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М", - говорится в официальном сообщении.

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