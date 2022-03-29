UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ в Херсонской области отбили атаку врага и захватили два трофейных танка

Захваченный танк Т-64 (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины в Херсонской области в результате удачной контратаки сумели уничтожить несколько БМД-2 противника, а также захватить несколько трофеев – два танка Т-64 и зенитную установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки войск "Юг".

"Благодаря мастерской работе подразделений группировки войск "Юг" сегодня в Херсонской области была успешно отбита атака врага. В результате которой обезврежены БМД-2 и получены в качестве трофея два танка Т-64 (с полным комплектом боеприпасов) и одна зенитная установка 2М", - говорится в официальном сообщении.

По предварительным данным, захваченная техника российской армии находилась на вооружении 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны Донского казацкого полка.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуХерсон