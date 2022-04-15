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ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за день разбили четыре танка, несколько БМП и БТР

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 02:12
ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за день разбили четыре танка, несколько БМП и БТР Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащие группировки Объединенных сил за 14 апреля успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам. За день украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 БМП и одну артиллерийскую систему противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Операции объединенных сил.

Также 14 апреля в результате российских авиаударов в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Кроме того, подтвердилась информация об одном раненом в Волновахе, однако общее количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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