ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за день разбили четыре танка, несколько БМП и БТР

Военнослужащие группировки Объединенных сил за 14 апреля успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам. За день украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 БМП и одну артиллерийскую систему противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Операции объединенных сил.

Также 14 апреля в результате российских авиаударов в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще семь человек получили ранения. Кроме того, подтвердилась информация об одном раненом в Волновахе, однако общее количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.