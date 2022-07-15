UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ четыре раза ударили по скоплению живой силы и техники России: враг понес потери

Фото: ВСУ четыре раза ударили по скоплению живой силы и техники России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Авиация ВСУ на юге нанесла четыре удара по скоплениям живой силы и техники России. Уничтожены более десятка оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В частности, ВСУ ударили по оккупантам в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

"Подтверждены потери противника в объеме 18 россиян, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов. Остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область