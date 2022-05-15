ВСУ 20-й раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке

Украинские защитники 20-й раз ударили по складам с боеприпасами в Чернобаевке. Произошло это 15 мая, около 12:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя ОП Украины Алексея Арестовича.
"20-я Чернобаевка. Начало было в 12:00. Детонация до сих пор продолжается", - отметил он на своей странице в Facebook.
Напомним, на днях украинские военные нанесли девятнадцатый сокрушительный удар по скоплению российской военной техники и складам боеприпасов во временно занятой врагом Чернобаевке Херсонской области.
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