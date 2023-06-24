Вступна кампанія-2023: які документи потрібні абітурієнтам

Вступна кампанія вже другий рік поспіль проходить в умовах воєнного стану. Проте українські вищі навчальні заклади продовжують набір абітурієнтів. Після проходження конкурсу для зарахування вступникам потрібно надати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

Після складання мультипредметного тесту абітурієнтам потрібно обов'язково створити електронний кабінет. Реєстрація розпочинається 1 липня 2023 року. Кабінети працюватимуть до 30 листопада.

До створеного електронного кабінету потрібно завантажити такі документи:

документ про освіту (атестат, свідоцтво);

номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);

серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Які документи потрібні для зарахування в університет

Коли конкурсний відбір закінчиться, абітурієнти повинні принести до університетів документи для зарахування на навчання. Зокрема, потрібно подати:

заяву, підписану вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);

копії документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа (для хлопців);

копію документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього);

у разі наявності спеціальних умов вступу - копії документів, що їх підтверджують;

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.

Також потрібно мати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4.

Детальніше про особливості цьогорічної вступної кампанії - читайте у нашому матеріалі.

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