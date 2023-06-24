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Вступна кампанія-2023: які документи потрібні абітурієнтам

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Україна, Субота 24 червня 2023 12:58
Вступна кампанія-2023: які документи потрібні абітурієнтам Фото: МОН нагадало, які документи потрібні для вступу в університет (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталія Юрченко

Вступна кампанія вже другий рік поспіль проходить в умовах воєнного стану. Проте українські вищі навчальні заклади продовжують набір абітурієнтів. Після проходження конкурсу для зарахування вступникам потрібно надати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

Після складання мультипредметного тесту абітурієнтам потрібно обов'язково створити електронний кабінет. Реєстрація розпочинається 1 липня 2023 року. Кабінети працюватимуть до 30 листопада.

До створеного електронного кабінету потрібно завантажити такі документи:

  • документ про освіту (атестат, свідоцтво);
  • номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);
  • серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);
  • документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Які документи потрібні для зарахування в університет

Коли конкурсний відбір закінчиться, абітурієнти повинні принести до університетів документи для зарахування на навчання. Зокрема, потрібно подати:

  • заяву, підписану вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);
  • копії документа, що посвідчує особу;
  • копію військово-облікового документа (для хлопців);
  • копію документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього);
  • у разі наявності спеціальних умов вступу - копії документів, що їх підтверджують;
  • інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.

Також потрібно мати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4.

Детальніше про особливості цьогорічної вступної кампанії - читайте у нашому матеріалі.

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