Вступительная кампания-2023: какие документы нужны абитуриентам

Вступительная кампания уже второй год проходит в условиях военного положения. Однако украинские вузы продолжают набор абитуриентов. После прохождения конкурса для зачисления поступающим нужно предоставить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

После сдачи мультипредметного теста абитуриентам нужно обязательно создать электронный кабинет. Регистрация начинается с 1 июля 2023 года. Кабинеты будут работать до 30 ноября.

В созданный электронный кабинет нужно загрузить следующие документы:

документ об образовании (аттестат, свидетельство);

номер, PIN-код сертификата ЗНО (НМТ);

серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);

документы, которые дают право на поступление по специальным условиям, при наличии.

Какие документы нужны для зачисления в университет

По окончании конкурсного отбора абитуриенты должны принести в университеты документы для зачисления на обучение. В частности, нужно подать:

заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);

копии документа, удостоверяющего личность;

копию военно-учетного документа (для парней);

копию документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему);

в случае наличия специальных условий поступления - копии подтверждающих их документов;

другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения.

Также нужно иметь сертификат о прохождении НМТ или ВНО и фотографии размером 3х4.

Подробнее об особенностях вступительной кампании - читайте в нашем материале.

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