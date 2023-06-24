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Вступительная кампания-2023: какие документы нужны абитуриентам

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Украина, Суббота 24 июня 2023 12:58
Вступительная кампания-2023: какие документы нужны абитуриентам Фото: Минобразования напомнило, какие документы нужны для поступления в университет (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталья Юрченко

Вступительная кампания уже второй год проходит в условиях военного положения. Однако украинские вузы продолжают набор абитуриентов. После прохождения конкурса для зачисления поступающим нужно предоставить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

После сдачи мультипредметного теста абитуриентам нужно обязательно создать электронный кабинет. Регистрация начинается с 1 июля 2023 года. Кабинеты будут работать до 30 ноября.

В созданный электронный кабинет нужно загрузить следующие документы:

  • документ об образовании (аттестат, свидетельство);
  • номер, PIN-код сертификата ЗНО (НМТ);
  • серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);
  • документы, которые дают право на поступление по специальным условиям, при наличии.

Какие документы нужны для зачисления в университет

По окончании конкурсного отбора абитуриенты должны принести в университеты документы для зачисления на обучение. В частности, нужно подать:

  • заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);
  • копии документа, удостоверяющего личность;
  • копию военно-учетного документа (для парней);
  • копию документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему);
  • в случае наличия специальных условий поступления - копии подтверждающих их документов;
  • другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения.

Также нужно иметь сертификат о прохождении НМТ или ВНО и фотографии размером 3х4.

Подробнее об особенностях вступительной кампании - читайте в нашем материале.

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