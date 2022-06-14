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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: США не могут уверенно назвать сроки

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Вашингтон, Вторник 14 июня 2022 20:27
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: США не могут уверенно назвать сроки Фото: постпред США при НАТО Джулианна Смит (twitter com usambnato)
Автор: Артем Горовенко

Соедиенные Штаты Америки (США) не могут назвать определенные сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при НАТО Джулианны Смит, которую в Twitter цитирует репортер CBS Оливия Газис.

"Мы по-прежнему уверены, что в конечном итоге это произойдет. Что касается сроков, я не могу ничего сказать с уверенностью, но мы за закрытыми дверями решаем проблемы, которые турки поставили на обсуждение", - отметила Смит.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде отвергнет компромисс по Швеции и Финляндии до удовлетворения запросов турецкой стороны.

Официальная Анкара требует гарантий того, что Швеция и Финляндия снимуть ограничения на экспорт оружия в Турцию. А также откажутся от поддержки представителей "Рабочей партии Курдистана".

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