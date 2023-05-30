Вступ України до НАТО: американський генерал оцінив перспективи
У військовому плані Україна здатна досягти вимог для членства в НАТО. Проте лишаються політичні питання.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії.
"Мені завжди приємно чути, коли люди кажуть: питання не в тому, чи дозволить НАТО приєднання України, а в тому, чи дозволить Україна приєднання НАТО", - сказав він.
За його словами, питання вступу зрештою стає політичним рішенням.
"З погляду військового потенціалу та військових стандартів Україна більш ніж здатна досягти не лише боєздатності НАТО, а й вимог для членства в НАТО. Вони це продемонстрували. Вони мають ще кілька областей, які вони мають покращити, щоб бути повністю сумісними з НАТО. Тож у військовому відношенні я не бачу у цьому проблеми", - додав генерал.
Проте, зазначив Болдвін, політика залишається під питанням, тому це ще одна з тих червоних ліній, про які всі турбуються.
"Але це не було проблемою для Швеції чи Фінляндії. Так що я, як і раніше, дуже-дуже оптимістично налаштований щодо здатності України досягти оперативної сумісності з НАТО, і я, як і раніше, дуже сподіваюся на можливість набуття членства", - вважає генерал.
Нагадаємо, питання про відносини України з НАТО обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі у липні. Детальніше про саміт читайте у матеріалі РБК-Україна "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО і чого чекати від Альянсу ".
Відмітимо, що російське вторгнення в Україну призвело до того, що підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до рекордного рівня в історії - 86%.
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