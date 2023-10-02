Вступ України в ЄС, військова допомога та санкції проти РФ. Головне з Ради міністрів ЄС

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2 жовтня 2023 представники всіх 27 країн Європейського Союзу вперше зібралися поза межами ЄС на неформальне засідання Ради на рівні міністрів закордоних справ.

На порядок денний були винесені питання інтеграції України до Євросоюзу та процесу реформ, військова та безпекова підтримка, формула миру, санкційний тиск на Росію.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель

Про фінансову та військову допомогу

Жозеп Боррель виступив із пропозицією нової програми фінансування на 5 млрд євро через Європейський фонд миру для допомоги України. Рішення щодо цієї програми може бути узгоджено до кінця цього року.

Також він розповів про програму навчання українських військових та тренування пілотів. "Зараз мета провчити 40 тисяч українських солдатів впродовж кількох місяців. Сюди входить спеціалізоване навчання для пілотів літаків-винищувачів", - акцентував Боррель.

До того ж, за словами високого представника ЄС, Україна та Європа зміцнюють співпрацю в сфері оборонного сектору. Також продовжується співпраця в сфері кібербезпеки, захисту від гібридних загроз, зокрема дезінформації.

Підтримку за напрямком розмінування українських територій Борель назвав ключовою передумовою для економічного відновлення і відбудови нашої держави.

Про членство України в ЄС

Жозеп Боррель заявив, що вступ України до Евросоюзу є найсильнішим безпековим зобов'язанням з боку ЄС.

Він підкреслив, що Україна має статус кандидата і просувається шляхом до членства. За його словами, до кінця року Рада Європейського Союзу отримає звіт Єврокомісії щодо пропонованого пакету розширення Союзу і разом із комісаром він представить цей звіт на розбір.

Також Боррель розвіяв чутки нібито про ймовірність часткового членства України в Євросоюзі, про що раніше писали західні ЗМІ.

Дипломат уточнив, що в ЄС навіть не існує поняття "часткового або 25-відсоткового" членства.

"Я не розумію, звідки це береться… Членство - це членство і крапка", - підкреслив Жозеп Боррель.

Фото: учасники засідання Ради ЄС у Києві (twitter.com/JosepBorrellF)

Про формулу миру

За словами голови дипломатії ЄС, формула миру президента України Володимира Зеленського наразі є єдиною ініціативою, яка всерйоз обговорюється і зберігає інтерес в міжнародній спільноті.

"Ми продовжуватимемо роботу, як об'єднаний Європейський Союз щодо винесення цієї формули на глобальний рівень аби вона стала основою майбутнього миру", - зазначив Боррель.

Про підтримку в боротьбі з РФ

Представник Євросоюзу наголосив, що цю зустріч у Києві слід сприймати як вираження рішучості в тому, щоб підтримувати Україну в усіх вимірах - військовому, в тому що стосується забезпечення миру, притягнення до відповідальності, і щодо просування України на шляху в ЄС.

"Це також потужний сигнал в сторону Росії. Ми кажемо Росії, що нас не лякають ракети, не лякають дрони. Ми налаштовані підтримувати боротьбу України за свободу та незалежність і ця підтримка продовжуватиметься. Ми і надалі стоятимемо на боці України", - підсумував Боррель.

Президент України Володимир Зеленський

У своєму виступі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС президент Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні залежить від співпраці з Євросоюзом. Голова держави наголосив на 5 важливих пунктах співпраці.

Активна оборонна підтримка. Це стосується прискорення реалізації європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів, як спільних закупівель, так і збільшення виробничих потужностей європейського ОПК. Також важливим є розширення підготовки українських військових, навчання пілотів, посилення ППО.

"Системи ППО, які наша держава отримала, – саме "Петріоти", "Айріс-т", "Насамси" та інші – вже відіграють позитивну роль і рятують життя. Потрібно більше таких систем. Зокрема, кілька "петріотів" для захисту наших південних регіонів здатні принципово змінити ситуацію та значною мірою позбавити сенсу російський терор", - зазначив президент.

Зеленський подякував ЄС за ініціативу зі створення окремого оборонного сегмента у межах Європейського фонду миру для підтримки оборонних потреб та заявив, що Україна очікує на розблокування восьмому траншу Євросоюзу на військову допомогу у розмірі 500 млн євро.

Фото: Володимир Зеленський виступив на засіданні міністрів закордонних справ ЄС (president.gov.ua)

Формула миру. За словами Зеленського, Україна розраховує на подальшу активність держав ЄС у робочих групах, які створені згідно з пунктами формули миру, та в активності для більшого залучення країн Африки, Латинської Америки, Азії до роботи з формулою. Увесь світ має бути однаково зацікавлений у повній силі міжнародного права.

Безпекові гарантії. Глава держави розповів, що Україна розуміє всі труднощі на шляху до членства в НАТО. Тому зараз наша країна працює над гарантіями безпеки. Архітектура таких гарантій може допомогти з геополітичною стабільністю всім країнам, а не лише Україні.

"Ми очікуємо вже до кінця року укладання та перших двосторонніх угод з партнерами щодо гарантій", - зазначив Зеленський.

Санкції проти РФ. Володимир Зеленський заявив, що потрібно активізувати роботу роботу щодо нового санкційного пакету Євросоюзу, адже будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії. Президент вважає необхідним ввести санкції проти атомної галузі та продвжити обмеження щодо інших секторів економіки РФ. За словами Зеленського, важливо також розширити санкції проти Ірану, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів.

Інтеграція та відновлення. Зеленський заявив, що Україна виконає сім отриманих рекомендацій від Єврокомісії. "Україна буде готова до початку переговорів щодо членства, і вже цього року мають розпочатися такі переговори. Потрібне відповідне політичне рішення від Європи", - сказав він.

Також президент заявив, що Україна розраховує на прискорення роботи в ЄС щодо можливості використання заморожених активів РФ для фінансування відновлення.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України назвав засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС промовистим сигналом, адже "це перше в історії засідання за межами нинішніх кордонів Євросоюзу, але в межах його майбутніх кордонів".

Кулеба зазначив що на засіданні відчувався консенсус щодо того, що Росія напала не лише на Україну, а напала на всю Європу та на принципи, на яких побудована Європа.

Також за словами Кулеби, під час засідання відчувався консенсус щодо набуття Україною членства в Євросоюзі.

"Це питання лише часу, і всі налаштовані рухатися вперед із максимальною швидкістю з урахуванням всіх реформ, які проводила, проводить і проводитиме Україна. І наш ключовий сигнал бул в тому, що ми виконаємо ті 7 рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів прочленство. Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно, прозоро, без висунення додаткових вимог", - сказав очільник МЗС України.

Фото: засідання Ради ЄС у Києві (president.gov.ua)

Кулеба торкнувся питання ухвалення 12-го пакету санкцій проти РФ з огляду на перерву в розгляді цих обмежень влітку.

"Ми закликали Євросоюз розпочати предметну роботу над цим пакетом. Вважаємо що має бути два ключових фокуси в цьому пакеті. По перше, це заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. По друге, це нові санкції, які насамперед мають торкнутися оборонної індустрії Російської Федерації", - зазначив він.

Крім того, міністр вважає необхідним введення санкцій проти ядерної індустрії Росії, санкційний тиск на пропагандистів через кампанії дезінформації, які проводить РФ.

Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів, що на засіданні обговорили експорт українського зерна. На його думку, Україна та ЄС мають шукати спільні рішення, які позбавлять Росію шансу шантажувати світ голодом або цінами на зерно.

"Наш сигнал дуже чіткий. Морський коридор, яким можна експортувати зерно до країн світу без залучення Росії, є реальністю. Ми це продемонстрували. І якщо зараз Європейський Союз і Україна додатково об'єднають зусилля для гарантування безпеки цього коридору, то цей коридор може працювати на повну потужність", - заявив міністр.