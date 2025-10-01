Вступ України до ЄС: у Єврокомісії впевнені, що компроміс з Угорщиною буде знайдено
У Єврокомісії оптимістично налаштовані щодо відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС вже цього року та впевнені, що компроміс з Угорщиною буде знайдено.
Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Кос наголосила, що Україна виконала свої зобов’язання, як і Молдова, а принцип заслуг означає необхідність якнайшвидшого відкриття першого кластера.
За її словами, остаточне слово належить державам-членам ЄС, проте позиція Єврокомісії залишається незмінною.
Вона нагадала, що саме Угорщина колись погодилася надати Україні статус кандидата. "Саме так ми все це і почали, і я впевнена, що ми дуже скоро знайдемо рішення для продовження роботи", - підкреслила єврокомісар.
Кос також заявила про оптимізм у питанні подальшого руху переговорного процесу.
"Я все ще оптимістично налаштована, що ми зможемо відкрити всі кластери вже цього року, і що ми знайдемо рішення з Угорщиною. Особливо зараз, коли я в понеділок відвідала Закарпаття, де я хотіла побачити, як живуть меншини, зокрема угорська, і я зараз упевнена, що багато їхніх прав дотримуються. Я зустрілася з двома представниками угорської меншини. І ніхто не скаржився. Тож це буде частиною мого послання, коли я повернуся до Брюсселя", - сказала вона.
Вступ України до ЄС
Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Косу заявила, що Україна завершила скринінг законодавства для наступного кроку в процесі вступу до ЄС.
"Усі кластери були перевірені в рекордні терміни. Україна виконала умови. Україна готова до наступного кроку. Тепер рішення за державами-членами", - сказала Кос.
Водночас Угорщина використовує право вето як держави-члена ЄС, щоб блокувати початок переговорів України за окремими кластерами.
Основна причина - претензії Будапешта щодо захисту прав угорської меншини в Закарпатті та вимога дотримання певних внутрішніх норм України.
Через позицію Угорщини ЄС наразі не може офіційно відкрити перші переговорні кластери для України, хоча Брюссель визнає, що Україна виконала всі необхідні зобов’язання, а принцип заслуг дозволяє рух вперед.
За інформацією Financial Times, Євросоюз обговорює тимчасовий обхід угорського вето на переговорах про вступ.
А Politico пише, що новий план передбачає відкриття переговорів кваліфікованою більшістю країн-членів.