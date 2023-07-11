ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вступ Швеції до НАТО: Сійярто назвав ратифікацію Угорщиною "технічним питанням"

Новость на русском →
Європа, Вівторок 11 липня 2023 10:40
Вступ Швеції до НАТО: Сійярто назвав ратифікацію Угорщиною "технічним питанням" Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, і завершення тривалого процесу ратифікації в парламенті в Будапешті залишається "технічним питанням".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петра Сійярто.

"Наша позиція щодо Швеції теж зрозуміла: уряд підтримує зв'язок з НАТО, тому ми багато місяців тому подали до парламенту пропозицію з цього питання. Закриття процесу ратифікації - це лише технічне питання", - написав він у Facebook.

Він також зазначив, що позиція Угорщини щодо України зрозуміла: світ в Україні потрібен "якнайшвидше, тому що тільки так можна врятувати людські життя".

Угорщина та вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Наприкінці червня стало відомо, що парламент Угорщини має намір розглянути ратифікацію вступу Швеції до НАТО після літніх канікул. Таким чином, питання обговорять лише восени. При цьому вже на початку липня Сійярто заявив, що Угорщина не затягуватиме ратифікацію вступу Швеції до НАТО, якщо Туреччина змінить свою позицію щодо цього питання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Угорщина
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи