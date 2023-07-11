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Вступ до НАТО без ПДЧ: Чернєв роз'яснив, у чому перевага для України

Фото: Єгор Чернєв, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО (sluga narodu com)
Автор: Іван Носальський

Вступ України до НАТО за прискореною процедурою, яку сьогодні підтримали країни-члени Альянсу, дозволить нашій країні уникнути зайвої бюрократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

"Основна відмінність у тому, що ми залишаємо за дужками зайву бюрократію. Тобто ПДЧ - це такий бюрократичний процес, який може затягтися на роки. Деякі країни виконували ПДЧ десять, а то й дванадцять років. У нас немає стільки часу", - зазначив Черньов.

За його словами, Україна запропонувала НАТО створити конкретний перелік реформ та індикатори їх виконання, які необхідні для інтеграції нашої країни.

Саміт НАТО

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. У його ході союзники підтримали вступ нашої країни до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, тепер шлях нашої країни до НАТО складатиметься з одного кроку, а не двох.

Також наша країна очікувала отримати на саміті запрошення до Альянсу, але цього не сталося. Країни Альянсу вирішили, що запрошення можливе лише за виконання окремих умов.

Більш детально про те, що таке ПДЧ і чому скасування його виконання є важливим для України, - у матеріалі РБК-Україна.

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