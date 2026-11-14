Вступ до ЄС чи зв'язки з Росією? Пашинян відповів, якою бачить Вірменію через 20 років

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час дискусії в Інституті міжнародних та європейських справ (IIEA) у Дубліні заявив, що вважає, що протягом наступних 20 років країна може стати членом Європейського Союзу.

"Я бачу Вірменію у складі Європейського Союзу", - сказав прем'єр.

Водночас він наголосив, що європейський напрямок не означає відмову від співпраці з іншими державами. За словами Пашиняна, Вірменія не збирається віддалятися від одних партнерів, щоб налагоджувати тісніші відносини з іншими.

"Вірменія перебуває там, де була і є. Вірменія перебуватиме тут, на своєму місці. (...) Ми не хочемо віддалятися від будь-якого партнера і зближуватися з іншими. Ми лише проводимо нашу збалансовану та врівноважуючу зовнішню політику", - підкреслив він.

Раніше Пашинян заявляв, що Вірменія може подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.