Вступ 2023. Які правила чекають абітурієнтів при прийомі на навчання

Міністерство освіти та науки України оприлюднило правила приймання на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міносвіти.

Електронний кабінет вступника

Як зазначили в МОН, особистий електронний кабінет вступника надає можливість швидко та у зручному місці та часі, в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі.

Для підтвердження вибору місця навчання достатньо буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника.

Вступ до коледжів

В Міносвіти пояснюють, що для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету вступники складатимуть творчий конкурс або співбесіду з одного або двох предметів.

При цьому для тих, хто планує навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб, передбачено вступ на підставі розгляду мотиваційних листів.

Бакалаврам і магістрам

Майбутні молодші бакалаври та бакалаври (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) складатимуть творчий конкурс на мистецькі та спортивні спеціальності.

При цьому національний мультитест передбачений на всі інші спеціальності.

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

Пільги для абітурієнтів

Важливо! У МОН наголошують, що збережені всі пільги та пільгові категорії, що передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Застосування пільг для жителів з територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій) буде визначено у травні з урахуванням ситуації в Україні.

Нагадаємо, що основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року.

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