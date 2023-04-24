Вступление 2023. Какие правила ждут абитуриентов при приеме на обучение

Министерство образования и науки Украины обнародовало правила приема на обучение для получения профессионального предвысшего и высшего образования в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Электронный кабинет абитуриента

Как отметили в МОН, личный электронный кабинет абитуриента предоставляет возможность быстро и в удобном месте и времени, в дистанционном режиме внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные испытания в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе.

Для подтверждения выбора места обучения достаточно будет определиться в личном электронном кабинете абитуриента.

Поступление в колледжи

В Минобразования объясняют, что для получения профессионального предвысшего образования за средства государственного или местного бюджета поступающие будут сдавать творческий конкурс или собеседование по одному или двум предметам.

При этом для тех, кто планирует учиться за средства физических или юридических лиц, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.

Бакалаврам и магистрам

Будущие младшие бакалавры и бакалавры (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) будут сдавать творческий конкурс на художественные и спортивные специальности.

При этом национальный мультитест предусмотрен на все остальные специальности.

Поступающих в магистратуру будут зачислять по результатам единого вступительного экзамена (ЕВЭ), единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) или профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

Льготы для абитуриентов

Важно! В МОН отмечают, что сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

Поступающие, которые зарегистрированы и находятся на ВОТ, смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.

Применение льгот для жителей с территорий активных боевых действий (территорий возможных боевых действий) будет определено в мае с учетом ситуации в Украине.

Напомним, что основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня 2023 года.

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