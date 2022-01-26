Встречайте автомобиль вашей мечты – обновленный CLS уже в Украине!

Компания "АвтоКапитал", официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Украине (корпорация УкрАВТО) сообщает о появлении в официальной дилерской сети первого в Украине модернизированного CLS.

Модель CLS представляет категорию, ставшую симбиозом купе и седана. В новой версии четырехдверное купе имеет характерное, неизменное очертание, а его четкие линии дополнены выразительными элементами дизайна и спортивными акцентами. Вместе с широкими возможностями индивидуализации CLS еще раз позиционирует себя иконой прогрессивного стиля.

В основе обновленного CLS лежит более спортивный и динамичный облик. Передняя часть кузова с новой решёткой радиатора и бампером ещё сильнее подчёркивает динамику этого четырёхдверного купе. Роскошнее стал и его салон благодаря дополнительным комбинациям кожаной обивки с декоративной отделкой, а также рулевому колесу нового поколения. Линейку моделей пополнил дизельный вариант новейшего поколения с интегрированным стартер-генератором.

Цены на обновленное купе начинаются с 69 650 евро за CLS 220 d Coupé (расход топлива в смешанном цикле 5,1-4,8 л/100 км; выбросы CO₂ в смешанном цикле 135-128 г/км). На вершине ценового диапазона находится Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC + Coupé (расход топлива в смешанном цикле 9,0-8,7 л/100 км; выбросы CO₂ в смешанном цикле 206-199 г/км) стоимостью от 94 060 евро.

Краткий обзор ключевых обновлений:

Модель начального уровня с применяемым на серийной основе экстерьером AVANTGARDE располагает новым бампером с эффектными воздухозаборниками, парой боковых ламелей слева и справа и передним спойлером в цвете "серебристый хром". Задний бампер имеет вставку в виде диффузора чёрного цвета и украшен молдингом цвета "серебристый хром". 19-дюймовые легкосплавные диски доступны в двух новых вариантах на выбор: многоспицевом и "5 двойных спиц".



CLS также получил значительно улучшенный вариант информационно-развлекательной системы MBUX. На серийной основе CLS располагает двумя большими дисплеями с диагональю 10,25 дюйма/26 см каждый. В качестве опции предлагаются дисплеи с диагональю 12,3 дюйма/31,2 см. Информация на дисплее водителя и центральном дисплее легко читается на больших экранах высокого разрешения.



Система управления комфортом ENERGIZING COMFORT интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле, использует свет и музыку для создания настроения, а также предлагает различные режимы массажа для самых разных программ по управлению уютом и самочувствием тех, кто находится в салоне.

В рамках своего обновления автомобиль CLS оснащается отделанным кожей наппа многофункциональным рулевым колесом в новом дизайне. Его спицы выполнены в чёрном глянце с рамкой цвета "серебристый хром", подрулевые переключатели передач выполнены в цвете "серебристый хром". При заказе пакета вспомогательных систем (опция) поддержку водителю будут оказывать активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и активная система помощи в рулевом управлении.



Все модели с экстерьером AVANTGARDE или AMG Line получают новую облицовку решётки радиатора. Характерными чертами этой решётки радиатора являются: орнамент Mercedes-Benz (трёхмерный орнамент с глянцевыми хромированными поверхностями), глянцевая чёрная ламель с хромированной вставкой и интегрированная звезда Mercedes-Benz. В качестве нового варианта окраски кузова для CLS предлагается цвет "спектральный синий металлик".

На выбор предлагаются два новых варианта декоративной отделки салона, ставшие доступными и для центральной консоли. Это "пористый коричневый орех" и "глянцевое серое дерево". Линейку вариантов кожаной обивки пополнили две новые цветовые комбинации: "серый 2Нева"/серая магма" и "коричневый "Сиена"/чёрный".



Среди новшеств, серийно применяемых на CLS 53 4MATIC+, по-новому оформленная передняя часть кузова со спортивным бампером AMG в форме элемента A-Wing с чёрными дефлекторами и видимыми воздушными экранами (Air Curtains), а также характерная для AMG решётка радиатора с вертикальными ламелями. Обрамление стёкол выполняется из полированного алюминия либо в глянцевом чёрном варианте – при заказе пакета Night. Наружные зеркала заднего вида окрашиваются в цвет кузова. Два новых пакета оснащения (опция): AMG Night II (в комбинации с пакетом AMG Night) и пакет AMG DYNAMIC PLUS.