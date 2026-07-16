Не встиг зняти розшук за 45 днів? Адвокат пояснила жорстке правило тимчасового бронювання

В Україні працює механізм тимчасового бронювання на 45 днів для працівників критично важливих підприємств, які мають проблеми з військовим обліком. За цей час необхідно навести лад з військово-обліковими документами.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила адвокат об'єднання "Актум" Єлизавета Коробейнікова.

Головне: Тимчасове бронювання: Критично важливі підприємства можуть забронювати працівників із порушеннями військового обліку на 45 днів.

Критично важливі підприємства можуть забронювати працівників із порушеннями військового обліку на 45 днів. Кому доступно: Механізм діє лише для працівників підприємств ОПК та інших критично важливих компаній.

Механізм діє лише для працівників підприємств ОПК та інших критично важливих компаній. Що потрібно зробити: За 45 днів необхідно оновити військово-облікові дані, стати на облік або зняти статус "у розшуку".

За 45 днів необхідно оновити військово-облікові дані, стати на облік або зняти статус "у розшуку". Повторного шансу не буде: Якщо за цей час не усунути порушення, бронювання анулюється, а оформити його повторно за цим механізмом не можна.

Суть жорсткого правила 45 днів

Новий вид бронювання на порталі "Дія" розроблений виключно як тимчасовий перехідний період. Він дозволяє критично важливим підприємствам забронювати спеціалістів із порушеннями обліку (зокрема тих, хто перебуває у "розшуку" ТЦК) на строк не більше ніж 45 календарних днів.

Головне обмеження цього механізму полягає в тому, що:

якщо особа не встигає вирішити питання з обліком та зняти статус порушника за 45 днів, автоматично втрачає право на відстрочку, а повторно забронювати її за цим алгоритмом не вийде.

наявність тимчасової броні не звільняє людину від обов'язку усунути порушення та не скасовує штрафи.

послуга доступна виключно для працівників підприємств ОПК та компаній зі статусом критично важливих. Для більшості роботодавців ця функція недоступна.

Після формування списку роботодавцем у "Дії" переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік здійснюється автоматично протягом 24 годин.

Що потрібно встигнути зробити за виділений термін

Тимчасову відстрочку найчастіше оформлюють через відсутність облікового документа, неперебування на обліку, неуточнені дані або наявність статусу "в розшуку" через ТЦК та СП.

Щоб не втратити бронювання, протягом 45 днів необхідно діяти за алгоритмом:

Якщо немає документа: згенерувати його електронну версію через додаток "Резерв+" або "Дію".

Якщо не стоїть на обліку: звернутися до ТЦК особисто або в окремих випадках стати на облік дистанційно в "Резерв+".

Якщо дані застарілі: актуалізувати інформацію у додатку "Резерв+".

При статусі "у розшуку" ТЦК: закрити справу про адмінпорушення. Для цього потрібно особисто звернутися до ТЦК та отримати постанову про штраф, або визнати вину та сплатити штраф онлайн у "Резерв+". Судове оскарження у цей період є неефективним через тривалість процесів, яка перевищує 45 днів.

Юрист наголошує, що не варто відкладати виправлення документів на останні дні через ризик технічних затримок у реєстрах. Одразу після усунення порушень необхідно скасувати тимчасову бронь та оформити повноцінне бронювання на загальних підставах.