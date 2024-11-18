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Встановлені на енергоринку прайс-кепи блокують імпорт електроенергії, - експерт

Фото: встановлені на енергоринку прайс-кепи блокують імпорт електроенергії (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Потрібно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.), бо зараз вони є ключовою причиною, чому немає імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

Зокрема він розповів, що в енергосистемі виникла проблема відсутності імпорту електроенергії, що заважає покривати дефіцит електрики, коли це потрібно. 
 
Харченко пояснив, що ця проблема пов’язана з тим, що в Україні діють цінові обмеження на ринку електроенергії, які заважають імпортувати електрику, коли ціна в Європі вище, ніж ці обмеження. 
 
"Тут важливо, щоб Комісія з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг - НКРЕКП, якомога швидше все-таки відреагувала на запит: відмініть, будь ласка, обмеження цін, вони заважають імпорту. Ми не можемо імпортувати електрику, якщо ціна в Європі вища за обмеження, які НКРЕКП ввів на українському ринку", - наголосив експерт. 
 
Він додав, що цінові обмеження – це зараз ключова причина, чому підприємства не мають змоги імпортувати електрику. Це економічно недоцільно. 
 
"І тут, чим швидше це обмеження буде знято, тим легше буде бізнесам збільшити обсяг імпорту і заводити електрику в Україну", - підсумував Харченко. 
 
Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також наголосив, що для повноцінного імпорту електроенергії з Європейського Союзу Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії.

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Електроенергія