Встановлені на енергоринку прайс-кепи блокують імпорт електроенергії, - експерт

Зокрема він розповів, що в енергосистемі виникла проблема відсутності імпорту електроенергії, що заважає покривати дефіцит електрики, коли це потрібно.



Харченко пояснив, що ця проблема пов’язана з тим, що в Україні діють цінові обмеження на ринку електроенергії, які заважають імпортувати електрику, коли ціна в Європі вище, ніж ці обмеження.



"Тут важливо, щоб Комісія з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг - НКРЕКП, якомога швидше все-таки відреагувала на запит: відмініть, будь ласка, обмеження цін, вони заважають імпорту. Ми не можемо імпортувати електрику, якщо ціна в Європі вища за обмеження, які НКРЕКП ввів на українському ринку", - наголосив експерт.



Він додав, що цінові обмеження – це зараз ключова причина, чому підприємства не мають змоги імпортувати електрику. Це економічно недоцільно.



"І тут, чим швидше це обмеження буде знято, тим легше буде бізнесам збільшити обсяг імпорту і заводити електрику в Україну", - підсумував Харченко.



Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також наголосив, що для повноцінного імпорту електроенергії з Європейського Союзу Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії.