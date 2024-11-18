ua en ru
Пн, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Встановлені на енергоринку прайс-кепи блокують імпорт електроенергії, - експерт

Понеділок 18 листопада 2024 18:12
UA EN RU
Встановлені на енергоринку прайс-кепи блокують імпорт електроенергії, - експерт Фото: встановлені на енергоринку прайс-кепи блокують імпорт електроенергії (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Потрібно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.), бо зараз вони є ключовою причиною, чому немає імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

Зокрема він розповів, що в енергосистемі виникла проблема відсутності імпорту електроенергії, що заважає покривати дефіцит електрики, коли це потрібно.

Харченко пояснив, що ця проблема пов’язана з тим, що в Україні діють цінові обмеження на ринку електроенергії, які заважають імпортувати електрику, коли ціна в Європі вище, ніж ці обмеження.

"Тут важливо, щоб Комісія з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг - НКРЕКП, якомога швидше все-таки відреагувала на запит: відмініть, будь ласка, обмеження цін, вони заважають імпорту. Ми не можемо імпортувати електрику, якщо ціна в Європі вища за обмеження, які НКРЕКП ввів на українському ринку", - наголосив експерт.

Він додав, що цінові обмеження – це зараз ключова причина, чому підприємства не мають змоги імпортувати електрику. Це економічно недоцільно.

"І тут, чим швидше це обмеження буде знято, тим легше буде бізнесам збільшити обсяг імпорту і заводити електрику в Україну", - підсумував Харченко.

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також наголосив, що для повноцінного імпорту електроенергії з Європейського Союзу Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку
Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу