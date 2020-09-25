Вспышку COVID-19 зафиксировали в военной части Нацгвардии

Фото: коронавирус (freepik.com)

В воинской части 3029 НГУ у трех военнослужащих ПЦР-исследование выявило COVID-19. Один из заболевших находится в стационаре, а двое лечатся амбулаторно.

Об этом сообщают в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения НГУ.

Первым заболел военнослужащий срочной службы. 11 сентября он вернулся из Черкасской области, где был в отпуске.

Первые признаки заболевания у него появились 20 сентября. 20 и 23 сентября почувствовали недомогание два контрактника, которые находятся в штате дежурной службы воинской части.

ПЦР-тестирование на коронавирус у всех троих оказалось позитивным. Военнослужащие проходят лечение в Территориальном медицинском объединении МВД Украины по Запорожской области: срочник - в стационаре, контрактники - амбулаторно на самоизоляции под контролем медиков.

Всех контактных лиц поместили в изолятор на территории военного городка под круглосуточным присмотром медиков.

Проведена дезинфекция. Если у контактных лиц появятся симптомы заболевания, им проведут исследование на коронавирус.

Ранее директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота сообщила, что в психиатрической больнице №3 произошла вспышка коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили вспышку коронавируса.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна коронавируса.

Добавим, вчера в Украине обновили карантинные зоны.