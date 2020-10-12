Из-за вспышки COVID-19 в Харькове внесут изменения в работу метро

Фото: метро (РБК-Украина)

Мэрия Харькова поручила метрополитену сократить интервалы между поездами. Соответствующее поручение генеральному директору КП "Харьковский метрополитен" Вячеславу Стаматину дал первый заместитель мэра города Игорь Терехов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Вы должны разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, чтобы люди не скапливались на платформах", - заявил Терехов.

По его словам, власти также планируют обратиться в Национальную полицию с требованием ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.



При этом Терехов подчеркнул, что останавливать работу метрополитена городская власть не будет.

Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль поручил главам Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций предоставить предложений по увеличению числа коек для больных COVID-19.

Кроме того, на сегодня в пяти областях Украины и Киеве больничные койки заполнены на более чем 70%, а всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%.