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Вспышка коронавируса: в Южной Корее усиливают карантин

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Южная Корея, Среда 14 июля 2021 13:31
Вспышка коронавируса: в Южной Корее усиливают карантин Фото: из-за вспышки COVID-19 в Южной Корее усиливают карантин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Южной Корее заявили об усилении карантинных ограничений. Это связано с зафиксированной вспышкой коронавируса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, речь идет об усилении ограничений социального дистанцирования на большей части страны.

Также с четверга будут запрещены собрания людей количеством более 8 человек, а заведения общественного питания будут работать до полуночи.

Кроме этого, в столице Южной Кореи с понедельника были введены дополнительные карантинные ограничения, а именно: запрет собрание людей в количестве более двух человек после 18.00.

По информации СМИ, за минувшие сутки было зафиксировано 1615 новых случаев COVID-19, связывают с распространением нового штамма "Дельта".

Напомним, что власти Южной Кореи, с целью предотвращения распространения COVID-19, объявила о введении ограничений на прослушивание музыки в спортзалах.

Добавим, в Южной Корее признали первую смерть после прививки от коронавируса.

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