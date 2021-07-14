Вспышка коронавируса: в Южной Корее усиливают карантин
В Южной Корее заявили об усилении карантинных ограничений. Это связано с зафиксированной вспышкой коронавируса в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В частности, речь идет об усилении ограничений социального дистанцирования на большей части страны.
Также с четверга будут запрещены собрания людей количеством более 8 человек, а заведения общественного питания будут работать до полуночи.
Кроме этого, в столице Южной Кореи с понедельника были введены дополнительные карантинные ограничения, а именно: запрет собрание людей в количестве более двух человек после 18.00.
По информации СМИ, за минувшие сутки было зафиксировано 1615 новых случаев COVID-19, связывают с распространением нового штамма "Дельта".
Напомним, что власти Южной Кореи, с целью предотвращения распространения COVID-19, объявила о введении ограничений на прослушивание музыки в спортзалах.
Добавим, в Южной Корее признали первую смерть после прививки от коронавируса.