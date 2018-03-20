Вспышка кори в Украине продолжается, - Минздрав

Корью в Украине за неделю заболел 701 человек. Об этом говорится в сообщении прес-службы Министерства здравоохранения Украины.

"С середины февраля наблюдалось постепенное снижение количества новых случаев болезни. В то же время, вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Украине с начала года корью заболели 7 752 человека (2 687 взрослых и 5 065 детей), госпитализированы 5 352 человек.

"С начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых", - сообщают в Минздраве.

Кроме того, сообщается, что больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Львовской областях, а меньше всего - в Луганской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области за последнюю неделю зафиксировано 117 случаев заболевания корью, что на 17% меньше чем на предыдущей неделе.