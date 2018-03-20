Спалах кору в Україні триває, - МОЗ

На кір в Україні за тиждень захворіла 701 особа. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

"З середини лютого спостерігалося поступове зменшення кількості нових випадків хвороби. Водночас, спалах кору триває. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина (260 дорослих і 441 дитина)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в Україні з початку року на кір захворіли 7 752 людини (2 687 дорослих і 5 065 дітей), госпіталізовано 5 352 людей.

"З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих", - повідомляють у МОЗ.

Крім того, повідомляється, що найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській, Чернівецькій, Львівській областях, а найменше - у Луганській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області за останній тиждень зафіксовано 117 випадків захворювання на кір, що на 17% менше ніж попереднього тижня.