Вспышка COVID в Европе: в ВОЗ назвали причины

В Европе зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом. На это влияют три фактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктора Ханса Клюге.

В частности, высокому уровню заболеваемости COVID в Европе способствуют штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.

По словам представителя ВОЗ, сегодня ситуация с COVID в Европе и Центральной Азии очень серьезна.

"Нам предстоит суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, отдельные лица - можем принять решительные меры для стабилизации пандемии", - подчеркнул Клюге.