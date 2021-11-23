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Вспышка COVID в Европе: в ВОЗ назвали причины

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Вторник 23 ноября 2021 14:22
Вспышка COVID в Европе: в ВОЗ назвали причины Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (facebook.com/Hans Kluge Jr)
Автор: Валерия Полищук

В Европе зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом. На это влияют три фактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктора Ханса Клюге.

В частности, высокому уровню заболеваемости COVID в Европе способствуют штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.

По словам представителя ВОЗ, сегодня ситуация с COVID в Европе и Центральной Азии очень серьезна.

"Нам предстоит суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, отдельные лица - можем принять решительные меры для стабилизации пандемии", - подчеркнул Клюге.

Напомним, штамм "Дельта" составляет 99% от всех случаев COVID-19 по всему миру.

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