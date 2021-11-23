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Спалах COVID в Європі: у ВООЗ назвали причини

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Вівторок 23 листопада 2021 14:22
Спалах COVID в Європі: у ВООЗ назвали причини Фото: директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге (facebook.com/Hans Kluge Jr)
Автор: Валерія Поліщук

У Європі зафіксовано високий рівень захворюваності на коронавірус. На це впливають три фактори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктора Ганса Клюге.

Зокрема, високому рівню захворюваності COVID в Європі сприяють штам" Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантинних обмежень.

За словами представника ВООЗ, сьогодні ситуація з COVID в Європі і Центральній Азії дуже серйозна.

"На нас чекає сувора зима, але ми не повинні залишатися без надії, тому що всі ми - уряди, органи охорони здоров'я, окремі особи - можемо вжити рішучих заходів для стабілізації пандемії", - підкреслив Клюге.

Нагадавши, штам "Дельта" становить 99% від усіх випадків COVID-19 по всьому світу.

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