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Вспышка COVID на борту британского авианосца Queen Elizabeth: заразились более 100 вакцинированных моряков

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Среда 14 июля 2021 10:51
Вспышка COVID на борту британского авианосца Queen Elizabeth: заразились более 100 вакцинированных моряков Фото: вспышка коронавируса на борту британского авианосца Queen Elizabeth (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На борту авианосца HMS Queen Elizabeth, военно-морской флотилии Королевского флота Великобритании, зафиксировали вспышку коронавируса. Заражение обнаружили у более чем 100 членов экипажа, которые получили две дозы вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заболели коронавирусом.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что весь экипаж получил две дозы вакцины COVID-19, а вспышка контролируется.

Известно, что Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.

Сейчас он вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию, но из-за вспышки заболеваемости сделает это позже.

Представители Королевского военно-морского флота заявили, что на борту моряки регулярно проходят тесты, придерживаются социальной дистанции и носят маски.

Как сообщают в ВВС, это первый случай вспышки COVID-19 на борту данного авианосца.

Напомним, ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют возможную вспышку коронавируса в стране.

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Коронавирус вспышка авианосец
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