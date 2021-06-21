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Вспышка COVID в "Артеке": число зараженных детей выросло вдвое

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Крым, Понедельник 21 июня 2021 04:41
Вспышка COVID в "Артеке": число зараженных детей выросло вдвое Фото: больных направили под медицинское наблюдение на 14 дней в обсерватор (instagram.com/artek)
Автор: Даша Харченко

В оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагере "Артек". Количество заболевших детей возросло до 12 человек.

Об этом сообщил директор центра "Артек" Константин Федоренко, передает Крым.Реалии.

При этом "Артек" работает в штатном режиме, а на смене в лагере сейчас находится около 2,5 тысячи детей.

"Выявлено 12 детей по инфекционным признакам, мы их перевели в медицинские учреждения "Министерства здравоохранения Республики Крым" (оккупационной власти - ред.). Там было подтверждено, что у детей COVID-19", - сказал Федоренко.

В лагере сообщили, что больных направили под медицинское наблюдение на 14 дней в обсерватор (в санаторий "Прибой" в Евпатории", "Центральная городская больница Армянска").

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подтвердили уже у шести воспитанников детского лагеря.

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