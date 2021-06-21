Спалах COVID в "Артеку": кількість заражених дітей зросла вдвічі

В окупованому Росією Криму стався спалах коронавірусу серед дітей в таборі "Артек". Кількість захворілих дітей зросла до 12 осіб.

При цьому "Артек" працює в штатному режимі, а на зміні в таборі наразі перебуває близько 2,5 тисячі дітей.

"Виявлено 12 дітей за інфекційними ознаками, ми їх перевели до медичних установ "міністерства охорони здоров’я республіки Крим" (окупаційної влади - ред.). Там було підтверджено, що у дітей COVID-19", - сказав Федоренко.

У таборі повідомили, що хворих направили під медичний нагляд на 14 днів до обсерватора (в санаторій "Прибій в Євпаторії", "Центральна міська лікарня Армянська").