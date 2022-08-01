UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Всплеск инфляции: в Украине выросли цены на 80% потребительского набора

Фото: НБУ прогнозирует дальнейшее ускорение инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за разрушения логистических цепей и производственных мощностей, а также высоких мировых цен на энергоносители инфляция в Украине достигла 21,5% в июне. Фиксация тарифов на газ и тепло, а также определенное налаживание поставок продукции лишь частично сдерживали рост цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 20 июля, во время которого было принято решение сохранить учетную на уровне 25%.

"В результате инфляционное давление охватило уже более 80% потребительского набора, а ожидания экономических агентов все ухудшались (колеблются в диапазоне от 13% у домохозяйств и до 23,6% в кредитных менеджеров банков)", - говорится в сообщении.

Согласно базовому сценарию обновленного макроэкономического прогноза НБУ, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем. Несмотря на слом инфляционной тенденции в первой половине 2023 года, снижение инфляции будет постепенным и она еще довольно длительное время будет превышать цель НБУ в 5%. Так, в конце 2023 года инфляция снизится примерно до 20%, в 2024 году - до однозначного уровня (менее 10%).

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине