Вследствие стрельбы в Берлине три человека получили тяжелые ранения
Фото: стрелявшему удалось скрыться(Виталий Носач, РБК-Украина)
В Берлине в районе Веддинг произошла стрельба. Вследствие инцидента три человека получили тяжелые ранения.
Об этом сообщает Bild.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и затем госпитализировали. Стрелявшему удалось скрыться.
Район стрельбы оцеплен полицией, улица, на которой произошел инцидент, полностью закрыта.
Напомним, 26 декабря в Берлине произошла стрельба из-за конфликта между мужчинами. Они являлись представителями организованной преступности. Инцидент произошел возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Полиция не уточнила, есть ли связь между фактом самой стрельбы и местом происшествия.