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Внаслідок стрілянини в Берліні три людини отримали тяжкі поранення

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Берлін, Понеділок 21 червня 2021 05:59
Внаслідок стрілянини в Берліні три людини отримали тяжкі поранення Фото: стрілку вдалося сховатися(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

У Берліні в районі Веддінг сталася стрілянина. Внаслідок інциденту три людини отримали тяжкі поранення.

Про це повідомляє Bild.

Постраждалим надали першу медичну допомогу і потім госпіталізували. Стрілку вдалося сховатися.

Район стрільби оточений поліцією, вулиця, на якій стався інцидент, повністю закрита.

Нагадаємо, 26 грудня у Берліні сталася стрілянина через конфлікт між чоловіками. Вони були представниками організованої злочинності. Інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Поліція не уточнила, чи є зв'язок між фактом самої стрілянини і місцем події.

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Берлин Стрільба
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