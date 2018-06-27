Внаслідок обстрілів бойовиків пошкоджені житлові будинки у н. п. Золоте-4

За минулу добу бойовики 30 разів обстріляли українські позиції

Внаслідок обстрілів бойовиків пошкоджені житлові та господарчі будинки у н. п. Золоте-4. Про це повідомив представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.

"Відмічено також активність ворога на Попаснянському напрямку, де противник відкривав вогонь в районах населених пунктів Оріхове та Катеринівка. Внаслідок ведення вогню противника пошкоджень зазнали житлові та господарчі будинки в населеному пункті Золоте-4. За фактом пошкодження будівель Національною поліцією розпочаті кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

У ООС зазначають, що активність противника як і раніше суттєво збільшується у вечірній час доби, з настанням темряви.

"Протягом минулої доби, 26 червня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил суттєвих змін не зазнала та залишалася контрольованою. Разом з тим загальна кількість обстрілів у порівнянні з 25 червня збільшилась з 24 до 30, при цьому випадки застосування противником важкого озброєння збільшилися майже втричі - з 4 до 11", - зазначають у ООС.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що упродовж минулої доби, 26 червня, проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС).