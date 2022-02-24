UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вслед за Харьковом и Днепром: аэропорт в Запорожье тоже закрыли

Автор: Наталья Скороход

Аэропорт в городе Запорожье временно закрыли. Об этом говорится в сообщении для летного состава NOTAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ourairports.

Аэропорт в Запорожье закрыт 23 февраля с 22:33 часов. Судя по расписанию рейсов на сайте аэропорта, это продлиться до 7.00 утра 24 февраля.

В 7:00 утра запланировал рейс Windrose Airlines/U из Запорожья в аэропорт Борисполь.

В 7:20 утра стартует рейс Motor Sich в Киев.

Отметим, что с вечера 23 февраля закрыли аэропорты в Харькове и Днепре. Харьковский аэропорт не будет работать этой ночью до 08:35 утра 24 февраля, Днепровский - до 7:00 утра.

Ранее сообщалось, что в расписаниях авиарейсов могут быть изменения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьАвиасообщение