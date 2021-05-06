Вслед за Британией: Франция отправила боевые катера к острову Джерси

Два французских патрульных корабля были развернуты по приказу французских гражданских властей.

Официальный представитель администрации президента Франции сказал, что размещение французских катеров "свидетельствует о нашей озабоченности и разочаровании и является призывом, который мы также выразим, для правильного применения соглашений" после выхода Британии из ЕС.

Британия направила корабли к острову Джерси

Два британских патрульных корабля - HMS Severn (вооружен, помимо двух пулеметов 20-мм, пушкой "Эрликон") и HMS Tamar (с пулеметами и 30-мм автоматической пушкой DS30M) - прибыли к побережью Джерси.

В то же время, флотилия из примерно 80 французских рыбацких траулеров собрались у порта Сент-Хелиер в знак протеста против правил, касающихся прав на рыбную ловлю после Brexit.

Французский министр пригрозил отключить электричество в Джерси, если ограничения на рыболовство не будут сняты.

Причина спора между Британией и Францией

Французские рыбаки из Бретани и Нормандии крайне недовольны новыми лицензиями, выданными на прошлой неделе, - они ограничивают количество дней, в течение которых им можно ловить рыбу в общих водах.

В центре спора - договоренности после Brexit относительно общих вод на 13-мильном участке между Францией и Джерси. Европейская комиссия призвала к спокойствию по поводу спора.