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Вскрытие показало, что у миллиардера Эпштейна была сломана шея

Новости » Общество    16.08.2019 - 06:57
Вскрытие показало, что у миллиардера Эпштейна была сломана шея
Фото: Джеффри Эпштейн (twitter.com/Reuters/)

Такие переломы могут быть у тех, кто повесился, или кого задушили

Вскрытие показало, что у миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме, были многочисленные переломы костей шеи. Об этом сообщает Washington Post.

Такую информацию изданию рассказали двое людей, знакомых с результатами экспертизы.

Сообщается, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость, которая у мужчин находится рядом с "адамовым яблоком".

"Такие переломы могут быть у тех, кто вешается, особенно если они старшего возраста. Но они чаще встречаются у жертв убийств в результате удушения", - пишет издание.

Отмечается, что это первые подробности самоубийства Эпштейна, которые стали известны в результате вскрытия.

Напомним, американский финансист, миллиардер Джеффри Эпштейн, которому ранее были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена 10 августа. 66-летнего Эпштейна обвиняли в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет.

7 июля Эпштейна задержали. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек. Миллиардер не признал вину.

Напомним, 20 марта в США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер.

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