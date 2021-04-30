ВСК требует уволить и.о. главы и набсовет УЗ

"Признать и.о. председателя правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности. Обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно уволить и.о. председателя правления "Укрзализныци", а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги. Признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава, начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины", - говорится в заявлении.

Более того, парламентарии требуют привести уровень зарплат членов наблюдательного совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

По словам Гришиной, ни министр инфраструктуры Владислав Криклий, ни и. о. председателя правления Иван Юрик не явились на заседание ВСК.

"Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзализныци" и министерства инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит в жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто уведомления, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Это будет касаться не только тех, кто избегает по понятным причинам заседание ВСК, но и тех, кто провалил всевозможные дорожные карты развития, а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством, отказываясь предоставлять ВСК общественно-важную информацию, в том числе о зарплатах наблюдательного совета", - заявила она.

Напомним, 27 января в Верховной раде образовали ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога".

Ранее ВСК признала финансовый план УЗ на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.