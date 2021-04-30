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ТСК вимагає звільнити в.о. голови та наглядову раду УЗ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 18:00
ТСК вимагає звільнити в.о. голови та наглядову раду УЗ Фото: Юлія Грішина (sluga-narodu.com)
Автор: РБК-Україна

Тимчасове слідча комісія з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" визнала незадовільною роботу наглядової ради компанії та в.о. голови Івана Юрика.

Відповідне рішення прийнято на засіданні в п’ятницю 30 квітня, повідомила голова ТСК Юлія Гришина.

"Визнати в.о. голови правління і членів правління "Укрзалізниці" некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді. Звернутися до Кабінету міністрів з вимогою негайно звільнити в.о. голови правління "Укрзалізниці", а також членів правління і всіх тимчасово виконуючих обов'язки керівників компанії, які фактично не несуть жодної відповідальності за стан нашої залізниці. Визнати незадовільною роботу наглядової ради "Укрзалізниці" і звернутися до Кабміну з вимогою вже зараз, не чекаючи завершення спливу терміну функціонування чинного складу, розпочати пошук компетентних осіб, здатних ефективно управляти державним залізничним активом України", - йдеться у заяві.

Більше того, парламентарі вимагають привести рівень зарплат членів наглядової ради та правління УЗ у відповідність до фінансових показників компанії.

За словами Гришиної, ані Міністр інфраструктури Владислав Криклій, ані в.о. голови правління Іван Юрик не з’явилися на засідання ТСК.

"Всі спроби налагодити конструктивний діалог та співпрацю з керівництвом "Укрзалізниці" і міністерством інфраструктури сьогодні завершені. Віднині ТСК переходить на жорсткий режим. Всім запрошеним на наступні засідання ТСК будуть вручатися не просто повідомлення, а повістки. Неявка без поважної причини буде розцінюватися як перешкоджання роботі слідчої комісії і відповідним чином кваліфікуватися згідно з Кримінальним кодексом України. Це буде стосуватися не тільки тих, хто уникає зі зрозумілих причин засідання ТСК, а й тих, хто провалив всілякі "дорожні карти розвитку", а тепер намагається сховатися за власним невіглаством, відмовляючись надавати ТСК суспільно-важливу інформацію, в тому числі про зарплати наглядової ради", - заявила вона.

Нагадаємо, 27 січня у Верховній раді утворили ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця".

Раніше ТСК визнала фінансовий план УЗ на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.

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