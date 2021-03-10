ВСК не расследует причины критической ситуации в "Укрзализныце", - экс-министр

Вместо того чтобы расследовать причины критической ситуации в УЗ, сложившейся в последние годы, вновь созданная временная следственная комиссия в Верховной раде занимается "охотой на ведьм".
Об этом заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Вместо того, чтобы беспристрастно подойти к ситуации в компании, действительно разобраться, какова причина провала всех запланированных реформ и почему выполнение одних показателей не происходит, мне кажется, что сейчас запланирована фактически охота на ведьм, когда одна политическая группировка хочет взять контроль над "Укрзализныцей" у другого", - подчеркнул он.
По словам экс-чиновника, в частности, вызывает беспокойство атака на председателя правления Владимира Жмака, который занял эту должность в конце 2020 года и не может отвечать за финансовое состояние компании в предыдущие годы. Более того, на заседание членов правления даже не пригласили.
"Это свидетельствует об определенной предвзятости парламентариев. Я бы ожидал от парламентариев и от ВР, что они изучат независимо, что на самом деле происходит на УЗ. Почему остановилась реформа, почему все показатели стабильно ухудшаются? Ведь это приводит к большим потерям государственного бюджета налогоплательщиков, а так же и бизнеса, который пользуется услугами этой компании", - пояснил Емельян.
Он напомнил, что руководитель ВСК (Юлия Гришина, - ред.) является одновременно заместителем председателя непрофильного комитета ВР по вопросам науки Украины. И выразил удивление тем фактом, что комиссия так быстро пришла к выводам о несоответствии правления занимаемым должностям.
"Мы видим достаточно затянутый процесс с начала работы временной следственной комиссии, создание которой планировалось еще в 2020 году. Полная тишина, никакой реакции. Она начала свою работу лишь в январе этого года. И вдруг - такие быстрые выводы, что кто-то куда-то не отвечает", - комментирует Омелян.
По его словам, если комиссия действовала четко в законодательном поле, то алгоритм действий должен бы быть совершенно другим.
"По закону они должны были заслушать позицию всех сторон: правления, наблюдательного совета, руководящего органа (в данном случае - Министерства инфраструктуры). После того как они получили полную информацию, включая оперативную информацию от правоохранительных органов по результатам расследований тех уголовных производств, которые сейчас зарегистрированы, они должны были подготовить соответствующее обращение в Кабинет министров, как основного акционера УЗ. И попросить провести отдельное заседание, где заслушать состояние дел в компании", - пояснил экс-министр.
Напомним, Временная следственная комиссия была создана Верховной радой в январе для расследования злоупотреблений в УЗ в 2017-2020 годах, в частности - нарушений на сумму в 12 миллиардов, которые выявила ревизионная комиссия в начале 2020 года.
После первого заседания ВСК обратилась с запросом к Кабмину и наблюдательному совету УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.
Народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией.
Так, по его словам, комиссия не получила от членов наблюдательного совета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены набсовета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки.