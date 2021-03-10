ВСК не расследует причины критической ситуации в "Укрзализныце", - экс-министр

Вместо того чтобы расследовать причины критической ситуации в УЗ, сложившейся в последние годы, вновь созданная временная следственная комиссия в Верховной раде занимается "охотой на ведьм".

"Вместо того, чтобы беспристрастно подойти к ситуации в компании, действительно разобраться, какова причина провала всех запланированных реформ и почему выполнение одних показателей не происходит, мне кажется, что сейчас запланирована фактически охота на ведьм, когда одна политическая группировка хочет взять контроль над "Укрзализныцей" у другого", - подчеркнул он.

По словам экс-чиновника, в частности, вызывает беспокойство атака на председателя правления Владимира Жмака, который занял эту должность в конце 2020 года и не может отвечать за финансовое состояние компании в предыдущие годы. Более того, на заседание членов правления даже не пригласили.

"Это свидетельствует об определенной предвзятости парламентариев. Я бы ожидал от парламентариев и от ВР, что они изучат независимо, что на самом деле происходит на УЗ. Почему остановилась реформа, почему все показатели стабильно ухудшаются? Ведь это приводит к большим потерям государственного бюджета налогоплательщиков, а так же и бизнеса, который пользуется услугами этой компании", - пояснил Емельян.

Он напомнил, что руководитель ВСК (Юлия Гришина, - ред.) является одновременно заместителем председателя непрофильного комитета ВР по вопросам науки Украины. И выразил удивление тем фактом, что комиссия так быстро пришла к выводам о несоответствии правления занимаемым должностям.

"Мы видим достаточно затянутый процесс с начала работы временной следственной комиссии, создание которой планировалось еще в 2020 году. Полная тишина, никакой реакции. Она начала свою работу лишь в январе этого года. И вдруг - такие быстрые выводы, что кто-то куда-то не отвечает", - комментирует Омелян.

По его словам, если комиссия действовала четко в законодательном поле, то алгоритм действий должен бы быть совершенно другим.

"По закону они должны были заслушать позицию всех сторон: правления, наблюдательного совета, руководящего органа (в данном случае - Министерства инфраструктуры). После того как они получили полную информацию, включая оперативную информацию от правоохранительных органов по результатам расследований тех уголовных производств, которые сейчас зарегистрированы, они должны были подготовить соответствующее обращение в Кабинет министров, как основного акционера УЗ. И попросить провести отдельное заседание, где заслушать состояние дел в компании", - пояснил экс-министр.