ТСК не розслідує причини критичної ситуації в "Укрзалізниці", - екс-міністр
Замість того, щоб розслідувати причини критичної ситуації в УЗ, що склалася останніми роками, новостворена тимчасова слідча комісія у Верховній раді займається "полюванням на відьом".
Про це заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Замість того, щоб неупереджено підійти до ситуації в компанії, дійсно розібратися, яка причина провалу всіх запланованих реформ і чому виконання самих показників не відбувається, мені здається, що зараз заплановане фактично полювання на відьом, коли одну політичне угрупування хоче перебрати контроль над "Укрзалізницею" в іншого", - підкреслив він.
За словами екс-чиновника, зокрема, викликає занепокоєння атака на голову Правління Володимира Жмака, який займав цю посаду в кінці 2020 року та не може відповідати за фінансовий стан компанії у попередні роки. Щобільше, на засідання членів правління навіть не запросили.
"Це свідчить про певну упередженість парламентарів. Я б очікував від парламентарів і від ВР, що вони вивчать незалежно, що насправді відбувається на УЗ. Чому зупинилася реформа, чому всі показники стабільно погіршуються? Адже це призводить до великих втрат як державного бюджету платників податків, а так само і бізнесу, який користується послугами цієї компанії", - пояснив Омелян.
Він нагадав, що керівник ТСК (Юлія Грішина, - ред.) є одночасно заступником голови непрофільного комітету - з питань науки ВР України. І висловив здивування тим фактом, що комісія так швидко дійшла висновків про невідповідність правління займаним посадам.
"Ми бачимо доволі затягнутий процес з початку роботи тимчасової слідчої комісії, створення планувалося ще у 2020 році. Повна мовчанка, жодної реакції. Вона почала свою роботу лише в січні цього року. І раптом - такі швидкі висновки, що хтось кудись не відповідає", - коментує Омелян.
За його словами, якби комісія діяла чітко у законодавчому полі, то алгоритм дій мав би бути зовсім іншим.
"По закону вони мали заслухати позицію всіх сторін: правління, наглядової ради, керівного органу (в цьому випадку - Міністерства інфраструктури). Після того, як вони отримали повну інформацію, включно з інформацією оперативною від правоохоронних органів за результатами розслідувань тих кримінальних проваджень, які зараз є зареєстровані, вони мали підготувати відповідне звернення до Кабінету міністрів, як основного акціонера УЗ. І попросити провести окреме засідання, де заслухати стан справ компанії", - пояснив екс-міністр.
Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія була створена Верховною радою у січні для розслідування зловживань в УЗ у 2017-2020 роках, зокрема - порушень на суму в 12 мільярдів, які виявила ревізійна комісія на початку 2020 року.
Після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і наглядова рада УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише в кінці 2020 року.
Народний депутат, член ТСК Костянтин Бондарєв, коментуючи перше засідання комісії, заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" не має професійного рівня для управління компанією.
Так, за його словами, комісія не отримала від членів наглядової ради ніякої інформації по конкретному плану реформ, а єдине, що пропонують члени наглядової ради - підвищувати тарифи на залізничні перевезення.