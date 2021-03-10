Замість того, щоб розслідувати причини критичної ситуації в УЗ, що склалася останніми роками, новостворена тимчасова слідча комісія у Верховній раді займається "полюванням на відьом".

"Замість того, щоб неупереджено підійти до ситуації в компанії, дійсно розібратися, яка причина провалу всіх запланованих реформ і чому виконання самих показників не відбувається, мені здається, що зараз заплановане фактично полювання на відьом, коли одну політичне угрупування хоче перебрати контроль над "Укрзалізницею" в іншого", - підкреслив він.

За словами екс-чиновника, зокрема, викликає занепокоєння атака на голову Правління Володимира Жмака, який займав цю посаду в кінці 2020 року та не може відповідати за фінансовий стан компанії у попередні роки. Щобільше, на засідання членів правління навіть не запросили.

"Це свідчить про певну упередженість парламентарів. Я б очікував від парламентарів і від ВР, що вони вивчать незалежно, що насправді відбувається на УЗ. Чому зупинилася реформа, чому всі показники стабільно погіршуються? Адже це призводить до великих втрат як державного бюджету платників податків, а так само і бізнесу, який користується послугами цієї компанії", - пояснив Омелян.

Він нагадав, що керівник ТСК (Юлія Грішина, - ред.) є одночасно заступником голови непрофільного комітету - з питань науки ВР України. І висловив здивування тим фактом, що комісія так швидко дійшла висновків про невідповідність правління займаним посадам.

"Ми бачимо доволі затягнутий процес з початку роботи тимчасової слідчої комісії, створення планувалося ще у 2020 році. Повна мовчанка, жодної реакції. Вона почала свою роботу лише в січні цього року. І раптом - такі швидкі висновки, що хтось кудись не відповідає", - коментує Омелян.

За його словами, якби комісія діяла чітко у законодавчому полі, то алгоритм дій мав би бути зовсім іншим.

"По закону вони мали заслухати позицію всіх сторін: правління, наглядової ради, керівного органу (в цьому випадку - Міністерства інфраструктури). Після того, як вони отримали повну інформацію, включно з інформацією оперативною від правоохоронних органів за результатами розслідувань тих кримінальних проваджень, які зараз є зареєстровані, вони мали підготувати відповідне звернення до Кабінету міністрів, як основного акціонера УЗ. І попросити провести окреме засідання, де заслухати стан справ компанії", - пояснив екс-міністр.