ВСК по расследованию ситуации в УЗ будет требовать увольнения набсовета компании

Временная следственная комиссия по расследованию критической ситуации в "Укрзализныце" в пятницу примет решение относительно необходимости увольнения наблюдательного совета компании в связи с критическими финансовыми показателями.

Об этом заявила глава ВСК Юлия Гришина.

"Убыток стратегического государственного предприятия - "Укрзализныци"- за 2020 год - 12 миллиардов! В пятницу на заседании ТСК по вопросам УЗ обсудим подачу обоснованных рекомендаций Кабмину обратить внимание и сюда", - подчеркнула она.

Напомним, сегодня Кабинет министров на заседании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" прекратил полномочия членов наблюдательного совета компании и главы правления Андрея Коболева.

На увольнение повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год.

Как извсетно, накануне НАК "Нафтогаз Украины" отчиталась об убытке за 2020 год на 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн.

В свою очередь, УЗ по итогам 2020 года получила чистый убыток в 11,9 млрд грн. Полномочия большинства членов Наблюдательного совета компании заканчиваются летом 2021 года.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и освободить наблюдательный совет, который доказал компанию к кризисному состоянию.