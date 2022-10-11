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Сили ППО збили чотири ракети над Україною

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 10:10
Сили ППО збили чотири ракети над Україною Фото: сили ППО збили чотири ракети над Україною (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 11 жовтня російські війська знову здійснили ракетну атаку на Україну. Силам ППО вдалося збити чотири повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він розповів, що російські війська знову застосовують стратегічні бомбардувальники.

За його словами, попередньо, українським силам вдалося збити щонайменше чотири ракети.

Тим часом голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що одна ракета була збита в небі над областю.

"В одному з районів області силами ППО збита ракета. Повітряна тривога все ще продовжується, тому перебуваєте в укриттях", - написав він.

Оновлено на 10:15

За словами Кулеби, над Київською областю вдалося збити ще одну ракету.

Зазначимо, що через добу після масштабних ракетних ударів російські війська відновили атаки на Україну. Повідомлення про вибухи та роботу ППО надходять із різних областей.

Нагадаємо, що під час вчорашньої масштабної атаки росіяни обстріляли понад десяток областей України. Внаслідок ударів загинули щонайменше 19 людей, ще 105 отримали поранення.

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Збройні сили України ПВО ракетный удар
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Сили ППО збили чотири ракети над Україною
Сили ППО збили чотири ракети над Україною
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