Сили ППО збили чотири ракети над Україною

Вранці 11 жовтня російські війська знову здійснили ракетну атаку на Україну. Силам ППО вдалося збити чотири повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він розповів, що російські війська знову застосовують стратегічні бомбардувальники.

За його словами, попередньо, українським силам вдалося збити щонайменше чотири ракети.

Тим часом голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що одна ракета була збита в небі над областю.

"В одному з районів області силами ППО збита ракета. Повітряна тривога все ще продовжується, тому перебуваєте в укриттях", - написав він.

Оновлено на 10:15

За словами Кулеби, над Київською областю вдалося збити ще одну ракету.