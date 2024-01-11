По всій Україні повітряна тривога через МіГ-31К

Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в Києві, а потім у всіх областях. Це сталося близько 13:30.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія)

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 13:35

Небезпека МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Росія з початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.