По всій Україні повітряна тривога через МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій Україні сьогодні, 11 січня. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в Києві, а потім у всіх областях. Це сталося близько 13:30.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія)
Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.
Карта повітряних тривог станом на 13:35
Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.
До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Росія з початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.
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