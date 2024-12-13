По всій Україні посилили графіки відключення світла: де і які обмеження ввели

Через масштабну російську атаку на енергетику сьогодні, 13 грудня, в Україні діють посилені графіки відключення світла. Фактично одночасно без світла залишається половина українців.

РБК-Україна розповідає про ситуацію і нагадує, де можна ознайомитися з графіками.

Зміст

Атака на енергетику 13 грудня 2025 року була однією з наймасштабніших за час війни з Росією. За офіційною інформацією під удар потрапили об'єкти у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях, а ЗМІ писали про звуки вибухів у районі Бурштинської ТЕС і Стрия (там розташовані підземні газові сховища).

У зв'язку з атакою запланований на сьогодні обсяг обмежень було збільшено. Наразі відключають від світла три черги з шести. Це означає, що одночасно без світла залишається 50% споживачів у регіоні. За даними МАГАТЕ, через ранкову атаку п'ять із дев'яти діючих атомних енергоблоків в Україні знизили потужності.

Причому через те, що ситуація в енергосистемі змінюється, можливі й зміни в графіках. Актуальний графік можна дізнатися на сайті або на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) в соціальних мережах.

Які графіки вимкнення світла діють зараз

Київ

У споживачів у Києві залежно від черги сьогодні не буде світла від 4 до 11 годин. Актуальні графіки мають такий вигляд:

1 група без світла - з 13:00 до 17:00

2 група без світла - з 06:00 до 11:00 і з 13:00 до 17:00

3 група без світла - з 07:00 до 14:00 і з 16:00 до 20:00

4 група без світла - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00

5 група без світла - з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00

6 група без світла - з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 21:00

Фото: графік відключення світла в Києві

Київська область

Актуальні графіки для Київської області:

1 група без світла - з 08:00 до 10:00 та з 12:00 до 16:00

2 група без світла - з 12:00 до 16:00

3 група без світла - з 08:00 до 13:00 та з 15:00 до 19:00

4 група без світла - з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00

5 група без світла - з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00

6 група без світла - з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00

Фото: графік відключення світла в Київській області

Дніпропетровська область

Графіки відключення світла на сьогодні в Дніпропетровській області:

1 група без світла - з 13:00 до 22:00

2 група без світла - з 06:00 до 11:00 і з 13:00 до 17:00

3 група без світла - з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00

4 група без світла - з 07:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00

5 група без світла - з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 22:00

6 група без світла - з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00

Фото: графік відключення світла в Дніпропетровській області

Одеська область

Графіки відключення світла на 13 грудня в Одеській області:

1 група без світла - з 12:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00

2 група без світла - з 06:00 до 11:00 і з 13:00 до 19:00

3 група без світла - з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 20:00

4 група без світла - з 07:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00

5 група без світла - з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 23:00

6 група без світла - з 10:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00

Фото: графік відключення світла в Одеській області

Інші області

У споживачів у Львівській області сьогодні світла не буде від 5 до 6 годин залежно від черги.

Фото: графік відключення світла у Львівській області

Схожа ситуація у Волинській області, відключатимуть світло на 5 або 6 годин (з перервами).

Фото: графік вимкнення світла у Волинській області

Зазначимо, на 4-5-6 годин сьогодні знеструмлюватимуть також споживачів в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Із західних регіонів найгірша ситуація в Тернопільській області - там окремі групи можуть бути по 10 годин без світла.

До семи годин на добу без світла будуть жителі центральних регіонів, до 10 годин - Чернігівської та інших північних областей, до 8 годин - Миколаївської та Запорізької областей.

Де знайти актуальні графіки відключень світла

Графіки відключень світла, а також оновлені дані про планові та стабілізаційні відключення доступні на офіційних сайтах відповідного оператора передачі енергії (обленерго).

Як правило, також на сайті можна з'ясувати, до якої групи належить та чи інша адреса.

Гіперпосилання на сайти регіональних операторів:

Графіки відключення світла також публікують на офіційних сторінках обленерго у Facebook, а ще вони доступні в чат-ботах Viber і Telegram.

При підготовці використовувалася інформація "Укренерго" та регіональних операторів розподілу енергії.