По всій Україні оголосили повітряну тривогу: знову злетів МіГ-31К

По всій Україні оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 10 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, причиною тривоги по всій території України є зліт літака МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ.

Варто зазначити, що МіГ-31К - носій надзвукової ракети "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.