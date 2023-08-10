По всій Україні оголосили повітряну тривогу: знову злетів МіГ-31К
Фото: в Україні знову оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
По всій Україні оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 10 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, причиною тривоги по всій території України є зліт літака МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ.
Варто зазначити, що МіГ-31К - носій надзвукової ракети "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
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