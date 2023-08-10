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По всей Украине объявили воздушную тревогу: снова взлетел МиГ-31К

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Украина, Четверг 10 августа 2023 04:03
По всей Украине объявили воздушную тревогу: снова взлетел МиГ-31К Фото: в Украине снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

По всей Украине объявили воздушную тревогу ночью, 10 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По всей Украине объявили воздушную тревогу: снова взлетел МиГ-31К

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, причиной тревоги по всей территории Украины является взлет самолета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ.

Стоит отметить, что МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

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