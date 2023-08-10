По всей Украине объявили воздушную тревогу: снова взлетел МиГ-31К
Фото: в Украине снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
По всей Украине объявили воздушную тревогу ночью, 10 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Как сообщили в воздушных силах ВСУ, причиной тревоги по всей территории Украины является взлет самолета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ.
Стоит отметить, что МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.
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